Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster, L 85 - Einsatz nach Verkehrsunfall, L85 gesperrt

Rheinmünster (ots)

Auf der L85 zwischen Schwarzach und Oberbruch laufen derzeit Einsatzmaßnahmen von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Nach ersten Erkenntnissen soll es gegen 11:15 Uhr zu einem Unfall zwischen einer A-Klasse und einem VW Transporter gekommen sein. Die Fahrerin der A-Klasse kam vermutlich in einer Kurve an der Einmündung L85 / L80 mit den Rädern in den Grünstreifen und geriet im Anschluss in den Gegenverkehr. Dort kam es zur Kollision mit dem VW. Die Fahrerin des Mercedes und ihr Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer des VW blieb glücklicherweise unverletzt. Ein an der Unfallstelle gelandeter Rettungshubschrauber konnte nach kurzer Unterstützung wieder ohne Patient abrücken. Die L85 ist derzeit in beide Richtungen durch die Polizei gesperrt.

/mw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell