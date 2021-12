Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim, Ortsgebiet - Zigarettenautomat aufgebrochen, Zeugen gesucht

Sinzheim (ots)

Bislang Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Zigarettenautomaten in der Straße "An der Stadtbahn" aufgebrochen. Entwendet wurde sowohl das darin befindliche Bargeld als auch die Zigaretten. Nachdem ein Zeuge den geleerten Automaten gegen 0:30 Uhr entdeckte, ermitteln nun die Beamten des Polizeiposten Baden-Baden Oos. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07221 62505 zu melden. /ae

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell