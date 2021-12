Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Aufgefahren

Bühl (ots)

Eine 25-jährige VW-Fahrerin befuhr am Mittwochabend die B3 von Sinzheim kommend in Richtung Bühl. Gegen 18:15 Uhr musste die Frau aufgrund eines vorausfahrenden, linksabbiegenden Autos stark abbremsen. Ein hinter ihr fahrender 18-jähriger Kraftradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den VW auf. Durch den Aufprall kam der Zweiradlenker zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in das Klinikum Balg gebracht.

