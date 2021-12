Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Vorfahrt missachtet

Sinzheim (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwochnachmittag in der Industriestraße ereignet. Eine 69-jährige Mazda-Lenkerin kollidierte gegen 17 Uhr im Einmündungsbereich nahe eines Einkaufzentrums mit dem von rechts kreuzenden 72-jährigen Fahrer eines Daimler-Benz. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

