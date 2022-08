Polizei Wuppertal

POL-W: W Wohnungsbrand in Vohwinkel - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

An der Lützowstraße in Wuppertal kam es heute (05.08.2022), gegen 07:11 Uhr, aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus.

Die Wohnungsmieterin der betroffenen Erdgeschosswohnung befand sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht in ihrer Wohnung. Die anderen Hausbewohner konnten das Wohnhaus unverletzt verlassen. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand.

Da zum derzeitigen Stand der Ermittlungen nicht ausgeschlossen werden kann, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde, ermittelt die Kriminalpolizei wegen schwerer Brandstiftung.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Brand geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 0202-284-0 zu melden. (hm)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell