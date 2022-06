POL-EU: Einbrüche an Sportplätzen

Mechernich-Weyer (ots) - Am Mittwochabend (22. Juni) kam es gegen 21.15 Uhr zu einem Feuer an einem Pferdeanhänger auf dem Pendlerparkplatz an der Landstraße 115 in Mechernich. Bei Eintreffen der Polizei wurde der Brand bereits durch die Feuerwehr gelöscht. Die Ursache des Feuers ist derzeit ungeklärt. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Telefon: 02251/799-203 od. ...

