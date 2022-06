POL-EU: Kfz-Rennen nach Flucht vor Verkehrskontrolle

Euskirchen (ots) - Am Montagmorgen (8 Uhr) bemerkte ein Mitglied des Technischen Hilfswerks (THW) den Einbruch in eine Fahrzeughalle auf dem Gelände in der Otto-Lilienthal-Straße. Am vergangenen Wochenende (18. bis 20. Juni) verschafften sich Unbekannte Zugang zur Fahrzeughalle und brachen dort in ein Fahrzeug ein. Die Einbrecher stahlen hydraulisches Werkzeug und Zubehör. Der Schaden liegt im unteren fünfstelligen Euro-Bereich. Die Ermittlungen sind aufgenommen. ...

