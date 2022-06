POL-EU: Kind angefahren - Zeugen gesucht

Zülpich (ots) - In einer Schule in Zülpich im Keltenweg wurden am Montag (20. Juni), um 09.45 Uhr, ein Mofa und ein Mofa-Helm aus einem Kellerraum gestohlen. Der Hausmeister der Schule bemerkte während eines Kontrollgangs mehrere offenstehende und durchwühlte Schränke im Kellerraum. Die Einbrecher hinterließen Spuren, die derzeit ausgewertet werden. Unter anderem ließen sie ihr Einbruchswerkzeug zurück. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

