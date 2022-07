Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220706 - 0711 Frankfurt - Rödelheim: Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung

Frankfurt (ots)

(la) Am Dienstag, den 5. Juli 2022, kam es gegen 23:40 Uhr, zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Eine 19-Jährige stand in der Einfahrt zu einem Mehrfamilienhaus in der Lorscher Straße. Ein 75-jähriger Mann wollte mit seinem Auto in die Einfahrt fahren. Weil er nicht an der jungen Frau vorbeikam, kam es zu einem Streit, in dessen Verlauf er eine Ratsche aus seinem Auto holte und damit der 19-Jährigen ins Gesicht schlug. Die Tat wurde von mehreren Zeugen beobachtet, die die Polizei und den Rettungsdienst riefen. Der Täter flüchtete zunächst in ein Wohnhaus, konnte dort aber angetroffen und festgenommen werden.

Die junge Frau erlitt eine Platzwunde und wurde zur weiteren Untersuchung in Krankenhaus gebracht.

