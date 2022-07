Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220706 - 0710 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Vier Festnahmen nach Raub

Frankfurt (ots)

(la) Am Dienstag, den 5. Juli 2022, gegen 22:20 Uhr, kam es zu einem Raub in der Kaiserstraße. Die Täter konnten im Anschluss an die Tat festgenommen werden.

Ein 47-jähriger Mann befand sich in der Kaiserstraße bei dem Abgang zur B-Ebene, als vier Personen im Alter von 18- bis 24-Jahren an ihn herantraten und in ein Streitgespräch verwickelten. Der 24-jährige Haupttäter schlug dann dem 47-Jährigen mit der Faust gegen die Brust und nahm sich seine beiden Rucksäcke. Danach ging die Gruppe in Richtung Hauptbahnhof und teilte die Beute unter sich auf. Dies wurde von Polizeibeamten beobachtet, welche die vier jungen Männer daraufhin einer Kontrolle unterzogen und im Anschluss festnahmen.

