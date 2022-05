LPI-SHL: Kabeldiebe

Benshausen (ots) - Ein bislang unbekannter Täter warf in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen die Seitenscheibe eines Skoda, der in der Bahnhofstraße in Benshausen geparkt war, ein. Anschließend entwendete er die auf dem Beifahrersitz liegende Umhängetasche samt Portemonnaie. Ein Gesamtschaden von ca. 600 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl zu melden. ...

