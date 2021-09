Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person in Jever

Jever (ots)

Am Montagvormittag kam es an der Einmündung Florianstraße/Ecke Bahnhofstraße in Jever zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw. Ein 63-jähriger Pkw-Fahrer übersah beim Abbiegen einen vorfahrtberechtigten 78-jährigen Fahrradfahrer aus Jever. Bei dem nachfolgenden Zusammenstoß stürzte der 78-Jährige und zog sich schwere Verletzungen zu.

