Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: E-Scooter aus Hausflur in Wilhelmshaven entwendet - Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Am gestrigen Montag entwendeten unbekannte Täter, zwischen 12:00 und 16:00 Uhr, einen in einem Hausflur eines Mehrparteienhaus in der Weserstraße abgestellten und mittels Zahlenschloss gegen Wegnahme gesicherten E-Scooter. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell