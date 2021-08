Polizei Gütersloh

POL-GT: Carportbrand an der Südstraße

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Am Dienstagvormittag (03.08., 09.30 Uhr) wurden Polizei und Feuerwehr über einen Carportbrand an einem Wohnhaus an der Südstraße informiert.

Als die Rettungskräfte am Einsatzort eintrafen, stand das Carport des ländlich gelegenen Grundstücks in Flammen. Diese wurden durch die Kräfte der Feuerwehr gelöscht. Durch die Hitzeentwicklung entstand vergleichsweise geringer Sachschaden an dem Wohnhaus auf dem Gelände. In dem Carport wurden u.a. Arbeitsmaschinen gelagert.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 20.000 Euro.

Brandursachenermittler der Kreispolizeibehörde Güterlohhaben die Ermittlungen zu der Brandursache aufgenommen.

