Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss in Schortens - Polizei leitet Verfahren gegen 21-Jährigen ein

Schortens/Jever (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag meldete ein Zeuge, gegen 0:45 Uhr, dass ein Pkw auf der B210 in Höhe Schortens nach links von der Fahrbahn abgekommen sei und die Schutzplanke beschädigt habe. Der Unfallverursacher habe anschließend seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die eintreffenden Polizeibeamten mussten feststellen, dass die Schutzplanke auf einer Länge von etwa 16 Metern beschädigt war. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen ergaben Hinweise auf einen 21-jährigen Mann aus Hamburg, der mit dem beschädigten Pkw zwischenzeitlich auf das Gelände seines nahegelegenen Arbeitgebers gefahren war. Kurze Zeit später entfernte sich der 21-Jährige mit dem Pkw wieder von dem Gelände und konnte durch Polizeibeamte auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Jever angetroffen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkohltest ergab bei dem 21-Jährigen einen Wert von 1,17 Promille. Er hatte es offensichtlich für eine gute Idee gehalten, trotz des alkoholisiert verursachten Verkehrsunfalls mit anschließender Flucht eine weitere alkoholisierte Fahrt anzutreten. Durch sein Verhalten machte sich der 21-Jährige gleich mehrfach strafbar. Die Polizeibeamten leiteten mehrere Strafverfahren gegen ihn ein, beschlagnahmten seinen Führerschein, untersagten die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an.

