Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 231020-864: Baumaschinen bei Containeraufbruch gestohlen

Nümbrecht (ots)

In Nümbrecht-Gaderoth sind Diebe in der vergangenen Nacht (23. Oktober) in zwei Baucontainer eingedrungen und haben diverse Baumaschinen gestohlen. Wie inzwischen ermittelt werden konnte, waren die Diebe auf der Baustelle in der Straße "Auf dem Höchsten" zwischen 01.30 und 01.45 Uhr aktiv. Dabei zerstörten sie jeweils die Vorhängeschlösser, so dass sie die Türen öffnen konnten. Mit einer Rüttelplatte, einem Stampfer, einer Flex, einem Nivelliergerät, einem Bohrgerät und zwei Gasflaschen suchten die Diebe das Weite. Aufgrund des Gewichts der Beute dürften die Täter mit einem Transportfahrzeug vorgefahren sein. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

