Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 231020-863: Einbruch in Haushaltswarengeschäft

Bergneustadt (ots)

Ein Haushaltswarengeschäft in der Bergneustädter Innenstadt haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (21./22. Oktober) aufgebrochen. Um in das Geschäft zu gelangen, begaben sich die Täter auf die Rückseite des an der Kölner Straße befindlichen Geschäftes und hebelten dort einen Nebeneingang auf. Nach dem die Täter eine weitere Zwischentür aufgebrochen hatten, gelangten sie in die Geschäftsräume und suchten dort im Kassenbereich nach Beute. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

