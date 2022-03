Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Einbruch in Einkaufsmarkt mit Bankservicestelle - Tatverdächtige gestört - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In einen Einkaufsmarkt in Lottstetten sind in der Nacht zum Mittwoch, 23.03.2022, mehrere Tatverdächtige eingebrochen. Offensichtlich hatten es die Einbrecher auf den in diesem Gebäude befindlichen Servicebereich einer Bank abgesehen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand unternahmen mindestens drei Personen Aufbruchversuche an verschiedenen Stellen, bis sie über das Dach in das Gebäude gelangt sind. Augenscheinlich wurden sie gestört, als kurz nach 02:30 Uhr ein Zeitungsausträger auf das Areal kam und verließen fluchtartig die Örtlichkeit. Gestohlen wurde nichts, am Gebäude wurde ein Sachschaden von rund 2000 Euro verursacht. Die Tatzeit dürfte zwischen Mitternacht und 02:30 Uhr gelegen sein. Wer Verdächtiges beobachtet hat, soll dies bitte beim Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen, tel. 07741 8316-0, melden.

