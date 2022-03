Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unbekannte geben sich als Fahrkartenkontrolleure aus - Polizei sucht Zeugen und mögliche Geschädigte

Freiburg (ots)

Sich als Fahrkartenkontrolleure ausgegeben haben zwei unbekannte Personen bereits am 16.03.2022 in einer Straßenbahn in Freiburg. Wie ein Zeuge der Polizei mitteilte, sei er gegen 20.30 Uhr in einem Fahrzeug der Linie 3 in Richtung Vauban unterwegs gewesen, als er am Haltepunkt Stadttheater durch die zwei Unbekannten angesprochen wurde, welche sich als Fahrkartenkontrolleure ausgaben.

Als der Angesprochene die Ausweise der angeblichen Kontrolleure sehen wollte, drohten die falschen Kontrolleure mit der Polizei und forderten eine Zahlung von 60 Euro. Als der Angesprochene abermals verneinte, sollen die Tatverdächtigen an der Haltestelle Bertoldsbrunnen ausgestiegen sein.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger 1: männliche Person, ca. 35-48 Jahre alt, ca. 1,80-1,90 Meter groß, normale Statur, schwarze SC-Freiburg-Jacke mit Kapuze, dunkle Baseballmütze, blaue Jeanshose und weiße Turnschuhe (möglicherweise der Marke "Nike"), längere, helle Haare, welche gebunden sind zu einem Zopf/Dutt.

Tatverdächtige 2: weibliche Person, etwa gleiches Alter, ca. 1,60-1,70 Meter groß, längere, dunkle Haare zum Pferdeschwanz gebunden, graue Strickjacke, darunter weißer/heller Kapuzenpulli, hellgraue Hose und auffälliges Tattoo im Gesicht (eine Art "Halbbogen" über der linken Augenbraue)

Nach aktuellem Ermittlungsstand haben die Tatverdächtigen in derselben Straßenbahn zuvor weitere Fahrgäste angesprochen und sich als Kontrolleure ausgegeben. Die Polizei bittet daher Zeugen und insbesondere mögliche Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0761 882-4221 zu melden.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell