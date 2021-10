Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Frau nach Verkehrsunfall verstorben

Nordhorn (ots)

Wie bereits berichtet ist es am 20. Oktober auf der Veldhauser Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 83-jährige Frau überquerte dort mit ihrem Rollator die Straße und wurde von einem Auto erfasst. Die Frau wurde bei dem Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt. Sie erlag am gestrigen Abend ihren schweren Verletzungen im Ludmillenstift in Meppen.

