Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Motorradfahrer fährt über rot und flüchtet anschließend

Gelsenkirchen (ots)

Am vergangenen Freitagnachmittag, 18. Juni 2021, beobachteten Polizeibeamte, wie ein Mann mit seinem Motorrad die Kreuzung Turfstraße/Johannastraße in Horst bei "rot" überfuhr. Als die Beamten ihn gegen 16 Uhr anhalten und kontrollieren wollten, flüchtete er. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Mann wenig später in einem Garagenhof an der Hügelstraße stellen. Dort versuchte der Beschuldigte zunächst, sich in einer Garage vor den Beamten zu verstecken. Da der Mann auf mehrfache Ansprache nicht reagierte, es sehr heiß war und die Beamten Sorge hatten, der Mann könnte kollabieren, öffneten sie gewaltsam das Garagentor. Der 41-Jährige muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, einen Rotlichtverstoß und wegen des Nichtbefolgens von polizeilichen Anweisungen zur Durchführung einer Verkehrskontrolle verantworten. Eine weitere Anzeige fertigten die Beamten gegen die 69 Jahre alte Mutter des Beschuldigten, da das Motorrad auf sie zugelassen ist.

