Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub mit Schusswaffe in Schalke - Tatverdächtige werden gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am Montag, 14. Juni 2021, haben mehrere Tatverdächtige einen Autohandel an der Wilhelminenstraße in Schalke ausgeraubt. Nach bisherigen Ermittlungen fuhren die Männer um 13.23 Uhr mit einer dunklen Mercedes S-Klasse vor. Einer der Räuber ging in den Verkaufsraum und bedrohte den 65 Jahre alten Firmeninhaber mit einer scharfen Schusswaffe. Der Mann wurde bei dem Überfall durch Schläge leicht verletzt und musste sich in einem Krankenhaus ambulant behandeln lassen. Die Täter flüchteten im Anschluss mit der Beute in unterschiedliche Richtungen. Eine sofort eingeleitete Fahndung und die Aussagen von Zeugen führten noch am gleichen Tag zu einem Fahrzeug, das die Täter genutzt haben könnten. Mit Hilfe von angeforderten Spezialeinsatzkräften durchsuchten die Beamten ebenfalls am gleichen Tag die Wohnung des Fahrzeughalters in Schalke. Er gab an, das Auto vermietet zu haben. Weitere Ermittlungen ergaben Hinweise auf die drei Tatverdächtigen und ihren Aufenthaltsort. Mit Unterstützung von Spezialeinsatzkräften durchsuchten Polizeibeamte aus diesem Grund heute Morgen, 18. Juni 2021, zwei Wohnungen in Schalke. Dabei stellten sie weiteres Beweismaterial, unter anderem PTB-Waffen und Patronen, sicher. Die Tatverdächtigen konnten nicht angetroffen werden. Die Polizei sucht Zeugen, die in der fraglichen Zeit Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den gesuchten Männern geben können. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell