Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sustrum-Moor - Diebstahl einer Kupferdachrinne

Sustrum-Moor (ots)

In der Zeit vom 13. bis zum 17.Oktober kam es in in der Zollstraße zu einem Diebstahl einer Kupferdachrinne. Auf einem leerstehenden landwirtschaftlichen Gehöft wurde durch bislang unbekannte Täter ein Teilstück der Dachrinne fachgerecht demontiert und entwendet. Der Schaden beträgt in etwa 900 EUR. Sachdienliche Hinweise und Zeugenmeldungen bitte an die Polizei in Lathen unter der Telefonnummer 05933/924570.

