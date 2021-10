Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - Fußgängerin schwer verletzt

Esterwegen (ots)

Am Dienstagvormittag um 11:35 Uhr kam es auf dem Parkplatz des K&K-Marktes an der Poststraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Fahrer eines BMW übersah beim Ausparken eine 84-jährige Fußgängerin. Durch den Zusammenstoß kam die Fußgängerin zu Fall und verletzte sich schwer. Durch eine Rettungswagenbesatzung wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

