Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Amtseinführung Polizeioberrat Lars Zengler/Einladung Pressetermin

Papenburg (ots)

Anlässlich der Amtseinführung von Polizeioberrat Lars Zengler als Polizeikommissariatsleiter Papenburg findet eine Feierstunde statt.

Pressevertreter sind herzlich eingeladen, sich bei Interesse am Mittwoch, 03.11.2021, zu 10 Uhr in den Räumlichkeiten des Gut Altenkamp, Am Altenkamp 1, 26871 Aschendorf einzufinden.

Wir bitten aufgrund der Pandemie um namentliche Anmeldung unter pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de bis zum 01.11.2021. Die Veranstaltung wird unter den Voraussetzungen der 2G-Regel stattfinden. Wir bitten um Berücksichtigung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell