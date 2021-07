Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Wegen unbezahlter Knöllchen 85 Tage hinter Gitter

Hartheim am Rhein (ots)

Drei nicht bezahlte Bußgelder wurden einem 38-jährigen rumänischen Staatsangehörigen jetzt zum Verhängnis. Da er die verhängten 2180 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der 38-Jährige wurde am Dienstagvormittag (20.07.2021) durch eine Streife der Bundespolizei auf der Tank- und Rastanlage Hartheim/Bremgarten kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Weil er auf drei Bußgelbescheide nicht reagierte, ordnete ein Gericht 85 Tage Erzwingungshaft an. Da er sich nicht freiwillig zum Haftantritt stellte, wurde er mit Haftbefehl gesucht. Weil der Gesuchte die geforderten Geldbußen von 2180 Euro vor Ort nicht bezahlen konnte, wurde er durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell