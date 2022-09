Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Zeugenaufruf nach Körperverletzung am Vredener Dyk

Ahaus-Wüllen (ots)

Tatzeit: 02.09.2022, 21:20 Uhr; Tatort: Ahaus-Wüllen, Vredener Dyk/Harmate

Aus einer Gruppe Jugendlicher im Alter von circa 13 bis 20 Jahren heraus sei er am Freitagabend attackiert worden, gab ein Geschädigter an. Zuvor hätte es einen verbalen Streit gegeben. Er habe gegen 21.20 Uhr sein Fahrrad auf dem Geh-/Radweg des Vredener Dyks in Höhe der Harmate geschoben, als einer der Jugendlichen ihn umgestoßen habe. Er sei daraufhin samt seines Fahrrades gefallen und habe sich dabei verletzt. Die Unbekannten seinen anschließend in Richtung Ottenstein geflohen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

