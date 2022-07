Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Auto zerkratzt

Zeuge hinterlässt Zettel ohne Erreichbarkeit

Polizei sucht Augenzeuge

Darmstadt (ots)

Am Freitag (8.7.) in der Zeit zwischen 21 Uhr und 22 Uhr hat ein noch unbekannter Vandale in der Rheinstraße nahe Ecke Saalbaustraße einen grauen Ford im Front und Heckbereich sowie an den Fahrzeugseiten zerkratzt. Offenbar konnte der Täter dabei von einem Zeugen beobachtet werden, der einen Zettel, jedoch ohne Angaben seiner Erreichbarkeit, an dem Auto zurückließ. Die Polizei hat ein Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und sucht für den Fortgang der Ermittlungen den aufmerksamen, noch unbekannten Augenzeugen. Dieser wird gebeten, sich mit dem Kommissariat 43 in Darmstadt in Verbindung zu setzen. Unter der Rufnummer 06151/969-41110 sind die Beamten zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell