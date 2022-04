Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Mutmaßliche Drogendealer festgenommen

Papenburg (ots)

Beamtinnen und Beamte der Polizei haben nach umfangreichen Ermittlungen am 12. April erfolgreich die Wohnungen, Geschäftsräume und Pkw sechs mutmaßlicher Drogendealer in Papenburg, Dörpen, Westoverledingen sowie im Saterland durchsucht. Vier Männern und zwei Frauen im Alter zwischen 25 und 40 Jahren wird vorgeworfen, systematischen Handel mit unterschiedlichen Drogen betrieben zu haben. Die Beamten beschlagnahmten neben über einem Kilogramm Marihuana, mehrere hundert Gramm Kokain und Amphetamin sowie mehrere tausend Euro Bargeld und diverse Verpackungsmaterialien. Darüber hinaus wurden ein Teleskopschlagstock und ein Baseballschläger sowie diverse Datenträger, SIM-Karten und Handys sichergestellt. Die drei Hauptbeschuldigten, zwei Männer im Alter von 25 und 29 Jahren sowie eine 28-jährige Frau wurden am Folgetag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück einem Richter am Amtsgericht Papenburg vorgeführt. Alle drei Beschuldigten befinden sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

