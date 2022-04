Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Diebe stehlen Straßenkart ++ Rüttler entwendet ++ Radfahrerin schwer verletzt ++ Nach Unfall geflohen ++ Zwei Verletzte nach Unfall ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

LANDKREIS VERDEN

Diebe stehlen Straßenkart

Kirchlinteln/Holtum-Geest. In der Nacht auf Donnerstag entwendeten unbekannte Täter aus einem Carport an der Straße Föscheberg ein Straßenkart. Das motorisierte Gokart hat eine Straßenzulassung, dementsprechend war ein amtliches Kennzeichen mit Verdener Kennung (VER) angebracht. Zum Abtransport dürften die Diebe ein Fahrzeug genutzt haben. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04236/943370 bei der Polizeistation Kirchlinteln zu melden.

Rüttler entwendet

Verden. Unbekannte Täter entwendeten vom Parkplatz des Magic Parks am Heideweg in der Nacht auf Donnerstag einen Rüttler. Die Diebe müssen die schwere Baumaschine mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen. Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden (04231/8060) zu melden.

Radfahrerin schwer verletzt

Oyten. Bei einem Zusammenstoß zweier Radfahrer an der Hauptstraße wurde am Donnerstagmorgen gegen 6:45 Uhr eine 40 Jahre alte Frau verletzt. Ein 36-jähriger Mann kam ihr im Bereich des Parkplatzes der Kindertagesstätte bei Schneefall und entsprechender Sichtbehinderung entgegen und es kam letztlich zum Frontalzusammenstoß der beiden Zweiradfahrer. Während der Mann unverletzt blieb, erlitt die Frau schwere Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren.

Nach Unfall geflohen

Verden/Hönisch. Auf der Hönischer Kreuzung beging am Donnerstag kurz vor 17 Uhr ein unbekannter Fahrer eines Sattelzuges Unfallflucht. Der Lkw-Fahrer fuhr auf der Hönischer Kreuzung auf einen VW Polo auf, an dessen Lenker eine 24-jährige Frau saß, dadurch entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro am Kleinwagen. Verletzt wurde niemand. Nach dem Unfall bogen die beiden Unfallbeteiligten in unterschiedlichen Richtungen ab und der Fahrer des Sattelzuges fuhr in Richtung Nordbrücke davon. Die Polizei Verden bittet unter Telefon 04231/8060 um Hinweise zu dem Flüchtigen.

Zwei Verletzte nach Unfall

Kirchlinteln/Kohlenförde. Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Kohlenförde (L171) wurden am Donnerstag gegen 19:15 Uhr zwei Personen schwer verletzt. Ein 25-jähriger Ford-Fahrer waren in Richtung Visselhövede unterwegs, als er aus unbekannten Gründen alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal mit einem Baum kollidierte. Der Fahrer sowie seine Mitfahrerin erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen, sie mussten daher mit Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Der Kleinwagen wurde stark beschädigt und musste daher abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro.

