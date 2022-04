Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Warnung vor falschen Spendensammlerinnen

Landkreis Verden (ots)

Die Polizeiinspektion Verden/Osterholz warnt vor betrügerischen Spendensammlerinnen, die den Krieg in der Ukraine für sich nutzen, um von Tür zu Tür gehen und um Geldspenden zu sammeln. Im Verdener Stadtgebiet traten die zwei weiblichen Jugendlichen am Mittwochabend allein in der Georgstraße gleich mehrfach auf. Die Anwohner hatten berechtigte Zweifel an der Seriosität der Sammlerinnen, woraufhin sie richtigerweise auch keine Spende tätigten, sondern einfach die Tür schlossen und die Polizei alarmierten. Eine Fahndung führte nicht zum Aufspüren der Täterinnen. Bei ihnen soll es sich um zwei 14 bis 17 Jahre alte Mädchen mit schwarzen Haaren und auffällig künstlichen Fingernägeln handeln. Sie hatten eine Handtasche und einen Einkaufskorb bei sich. Hinweise zu dem Duo nimmt die Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Um sich vor betrügerischen Spendensammlern zu schützen, bitten die Beamten um Einhaltung einiger einfacher, aber effektiver Tipps:

- Lassen Sie sich nicht von Spendensammlern überrumpeln. - Trauen Sie sich und schließen bei schlechtem Bauchgefühl einfach die Tür. Dies fällt umso leichter, wenn Sie Ihre Tür immer nur mit angelegtem Sperrriegel oder Kette öffnen. - Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung. - Im Zweifel rufen Sie die Polizei.

