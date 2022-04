POL-EL: Hoogstede - Unfall zwischen Streifenwagen und Feuewehrfahrzeug

Spelle (ots) - Zwischen dem 14. und 19. April kam es in Emsbüren in der Straße Zum Sundhügel zu einem versuchten Einbruch. Dabei wurde durch unbekannte Täter die Tür eines Firmengebäudes beschädigt. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/929210 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

