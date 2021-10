Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Pkw-Beifahrerin bei Unfall verletzt

Koblenz (ots)

Am Mittwoch, 20.10.2021, kam es um 13.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Mainzer Straße - Rizzastraße.

Ein Pkw-Fahrer war dort, aus Richtung Bahnhof kommend, in Richtung Innenstadt unterwegs. Im Kreuzungsbereich bog er verbotswidrig nach links in die Rizzastraße / Am Mainzer Tor ab.

Hierbei kam es zu einer Kollision mit einem Pkw, der die Mainzer Straße in Gegenrichtung befuhr. Durch den starken Aufprall (Beifahrertür am Fzg. des Verursachers)musste die Beifahrerin durch die Berufsfeuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden.

Diese wurde mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 11000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell