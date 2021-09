Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Schwerer Verkehrsunfall - sechs Personen verletzt

Heidelberg-Kirchheim (ots)

Am Freitag gegen 11:15 Uhr befuhr eine VW-Fahrerin den Grasweg in Richtung Speyerer Straße. Hinter ihr fuhr ein mit mehreren Personen besetzter Bus, der in gleicher Richtung unterwegs war. Die Autofahrerin reduzierte nach und nach ihre Fahrtgeschwindigkeit, da sie vermutlich auf Höhe der dortigen Wohnhäuser nach links abbiegen wollte. Der Busfahrer, der dies offenbar zu spät erkannte, wollte den VW überholen. Als der Linienbus ausscherte und auf Höhe des PKWs war, zog die Autofahrerin plötzlich nach links und stieß gegen den Bus. Durch den Aufprall wurden insgesamt sechs Personen verletzt, darunter zwei Kinder. Alle Personen kamen mit Rettungswägen in umliegende Krankenhäuser. Ein zunächst hinzugerufener Rettungshubschrauber konnte nach kurzer Zeit wieder abbestellt werden. Über die Schwere der Verletzungen ist bislang noch nichts bekannt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 80.000 Euro. Der VW war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war in beiden Richtungen für rund drei Stunden vollgesperrt.

