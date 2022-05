Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.05.2022

Landkreis Heilbronn (ots)

Weinsberg: Rettungswagen auf Einsatzfahrt verunglückt

Am Dienstagabend, gegen 18.00 Uhr, war ein im Einsatz befindlicher Rettungswagen auf der B 39 bei Weinsberg in Richtung Heilbronn unterwegs. An der Einmündung der Kreisstraße in Richtung Grantschen fuhr der 21-jährige Rettungswagenfahrer bei "Rot" zeigender Ampel mit langsamer Geschwindigkeit in den Einmündungsbereich. Zu diesem Zeitpunkt bog, aus Richtung Grantschen kommend, eine 60-jährige Hyundaifahrerin bei "Grün" in die B 39 ein. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß zwischen dem mit Blaulicht und Martinshorn fahrenden Rettungswagen und dem Hyundai. In dem Rettungswagen befanden sich zum Unfallzeitpunkt vier Insassen. Der Fahrer sowie ein Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Die Hyundaifahrerin wurde nicht verletzt. Während an dem Hyundai ein Sachschaden in Höhe von ca. 1 500 Euro entstand, ist die Schadenshöhe an dem Rettungswagen noch nicht bekannt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war mit 3 Fahrzeugen und 12 Kräften am Unfallort im Einsatz. Das Polizeirevier Weinsberg, Tel. 07134 9920, bittet Zeugen des Verkehrsunfalls, sich beim Polizeirevier zu melden.

Werner Lösch

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell