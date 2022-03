Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zweijähriger Junge bei Verkehrsunfall in Hildesheim verletzt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein zweijähriger Junge wurde heute Morgen, 14.03.2022, gegen 07:30 Uhr, bei einem Unfall an der Ecke Gerlandstraße / Ulmenweg verletzt.

Bisherigen Ermittlungen zufolge waren eine 26-jährige Frau und ihre beiden Kinder auf dem rechten Gehweg des Ulmenwegs in Richtung Ernst-Ohlmer-Straße unterwegs, wobei ihr zweijähriger Sohn auf einem Laufrad fuhr. An der Einmündung zur Gerlandstraße soll der Junge unvermittelt auf die Fahrbahn gefahren sein. Eine 57-jährige Autofahrerin, die die Gerlandstraße mit einem Opel Corsa in Richtung Ulmenweg befuhr, bremste ihr Fahrzeug daraufhin ab, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern. Das Kind fuhr dabei in die hintere linke Seite des Pkw.

Der Zweijährige wurde schwer am Bein verletzt. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle verbrachte ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell