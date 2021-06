Polizei Aachen

POL-AC: Kontrolleinsätze der Polizei im Nordkreis

Alsdorf/Kommunen Nordkreis (ots)

In der letzten Woche (25. KW) führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion 2 der Aachener Polizei in ihren Kommunen (u.a. in Alsdorf, Würselen, Herzogenrath, Baesweiler) vielfältige Kontrollen durch, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und die Straßenkriminalität zu bekämpfen.

Die Polizisten starteten ihre Kontrollen letzten Dienstag mit einem Verkehrseinsatz. Es wurden von morgens bis in den frühen Nachmittag mehr als 60 Fahrzeuge kontrolliert. Die Beamten stellten insgesamt 19 Verkehrsverstöße fest: 17 wegen zu schnellem Fahren, wobei ein Fahrzeugführer mit 30 km/h zu schnell in geschlossener Ortschaft gemessen wurde. Zwei weitere Fahrer fielen auf, weil sie ein Handy bei der Fahrt verbotswidrig nutzten.

Am Mittwoch dann führten die Polizisten zunächst in Würselen auf der Kaiserstraße eine Verkehrskontrolle durch. Hier fielen an die 20 Verkehrsteilnehmer auf, die zu schnell unterwegs waren oder ihr Handy unerlaubt nutzten. In den Abendstunden konzentrierte man sich dann auf die Bekämpfung der Straßenkriminalität und kontrollierte bis in die Nachtstunden hinein gut 20 Personen an Problem- und als Beschwerdestellen bekannten Örtlichkeiten, wie z.B. dem Alsdorfer Annapark, dem Carl- Alexander- Park in Baesweiler oder auch auf dem Parkplatz Bergerstraße in Herzogenrath. Die Beamten fertigten mehrere Berichte und schrieben eine Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Präsenzstreifen im Bereich Alsdorf während des EM- Spieles (Deutschland - Ungarn) verliefen für die Beamten ohne besondere Feststellungen.

Freitagabend unterstützte man das Ordnungsamt der Stadt Alsdorf im Annapark und zeigte erneut Präsenz. Polizeiliche Maßnahmen mussten jedoch nicht getroffen werden. In Baesweiler konnten mehrere kleinere und größere Gruppen in der Innenstadt im Bereich des Kirchplatzes angetroffen werden. Bekannte und teils problematische Jugendgruppen wurden offensiv angesprochen und kontrolliert. Zudem fielen mehrere getunte und zu schnell fahrende Fahrzeuge im verkehrsberuhigten Bereich auf; die Pkw und ihre Fahrer wurden kontrolliert und mussten mehr als 30x ins Portemonnaie greifen, um ihre Knöllchen zu bezahlen. Ein Fahrer konnte zudem keine Fahrerlaubnis vorweisen und erhielt eine Anzeige.

Solche Kontrolleinsätze werden auch in Zukunft durchgeführt werden, um das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung in den Kommunen des Nordkreises zu stärken. (pw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell