Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 54-Jährige bei Alleinunfall schwer verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Schwer verletzt wurde eine 54-jährige Ford-Focus-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Soester Straße am Freitag, 16. April. Gegen 18 Uhr befuhr die 54-Jährige die Soester Straße in östlicher Fahrtrichtung und kam in der Nähe der Straße "An der Dorfeiche" von der Fahrbahn nach links ab. Der Focus kollidierte dabei zunächst mit einem Fahnenmast, anschließend mit einer Begrenzungsmauer und einem Zaun. Die Fahrerin wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär behandelt wird. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Der Focus war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von zirka 5000 Euro. (kt)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell