Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mehrere Körperverletzungen in der Nacht von Samstag zu Sonntag

Hildesheim (ots)

Hildesheim (th) - In der Nacht vom Samstag auf Sonntag wurden der Polizei Hildesheim diverse Schlägereien mit jeweils mehreren Personen gemeldet. Betroffen waren die Halle 39, wo zu der Zeit ein internationales Darts Turnier stattfand, das Veranstaltungszentrum in der Gropiusstraße sowie mehrere Lokalitäten in der Innenstadt. Es wurden mehrere Körperverletzungsanzeigen aufgenommen, in einem Fall wurde durch einen Täter ein Messer eingesetzt, mit dem mehrere Stiche in einen Oberschenkel des Opfers ausgeführt wurden. Das Opfer konnte das Krankenhaus nach einer Wundversorgung aber wieder verlassen. Darüber hinaus wurden mehrere Personen leicht verletzt. Bei allen von der Polizei aufgenommen Strafanzeigen waren Beteiligte zum Teil erheblich alkoholisiert.

