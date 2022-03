Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemitteilung des Polizeikommissariates Elze vom 11.03.2022 bis 13.03.2022

Hildesheim (ots)

(wol) In Gronau (Leine) kam es im Zeitraum zwischen dem 04.03.2022 bis zum 12.03.2022 zu mehreren Dieseldiebstählen. Der Diesel wurde durch bisher unbekannte Täter aus mehreren Bussen entwendet, welche auf einem Parkplatz im neuerschlossenen Gewerbegebiet Gronau (Leine) - West "An der Chaussee" abgestellt waren. Das Polizeikommissariat Elze hat die Ermittlungen in diesen Fällen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Diebstählen oder zu den Tätern geben können, werden gebeten sich telefonisch mit dem Polizeikommissariat Elze (Tel.: 05068 - 93030) in Verbindung zu setzen.

Am Samstagnachmittag um 14:40 kam es in der Ladestraße in Gronau (Leine) zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 66-jähriger Motorradfahrer verletzt wurde. Der Motorradfahrer aus Söhlde befuhr die Ladestraße in Richtung der KGS Gronau. Auf Höhe der Auffahrt zum Parkplatz der Raiffeisentankstelle und zum Netto-Markt, übersah ein Fahrer eines VW Polo den von links herannahenden Fahrer der Harley-Davidson, als er vom Parkplatz der Raiffeisentankstelle und des Netto-Marktes nach links auf die Ladestraße fuhr. Beim dem anschließenden Zusammenprall der Fahrzeuge wurde der Motorradfahrer an den Beinen verletzt und später durch Rettungskräfte in das Gronauer Johanniter Krankenhaushaus verbracht. Der Sachschaden an beiden beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf circa 6500 Euro.

Am Freitag und Samstag führten die Beamten der Elzer Polizei Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 3 durch. Hierbei konnten insgesamt 9 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet werden. Der schnellste gemessene PKW fuhr 103 km/h nach Abzug der Toleranz bei erlaubten 70 km/h. Dem verantwortlichen Fahrzeugführer droht nun ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro und ein Punkt in Flensburg.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell