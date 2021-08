Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1183) Jugendliche zünden Böller an Fensterscheiben

Weißenburg i.Bay. (ots)

Am frühen Freitagmorgen (20.08.2021) zündeten zunächst Unbekannte zwei Böller an Fenstern in Weißenburg. Vor Ort konnten 6 jugendliche Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden.

Gegen 00:30 Uhr vernahmen Anwohner An der Lehenwiesenmühle zwei laute Detonationen und verständigten die Polizei. Die alarmierte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Weißenburg stellte vor Ort fest, dass zwei doppelverglaste Fenster Löcher aufwiesen, welche offenbar von zwei herbeigeführten Detonationen stammten.

In diesem Zusammenhang fanden die Beamten die Überreste von Feuerwerkskörpern und Deodorant-Dosen auf. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass die Deodorant-Dosen zusammen mit den Böllern an den Fenstern angebracht und zur Detonation gebracht wurden. Splitter fanden sich zudem noch gut 20 Meter entfernt von dem Anwesen.

Einige Zeit später teilten Anwohner mit, dass sie eine Gruppe von vermutlich Jugendlichen wahrnahmen, welche sich durch Gebüsche hinweg von dem Anwesen entfernt hatten. Im Verlauf der Fahndungsmaßnahmen, bei welchen auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, konnten sechs Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren vorläufig festgenommen werden.

Hierbei konnten bei einem 14- und einem 15-Jährigen jeweils eine geringe Menge Betäubungsmittel (Marihuana) aufgefunden werden.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen. Das Sextett muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Michael Petzold/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell