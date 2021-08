Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1182) Mutmaßliche Fahrraddiebe festgenommen

Nürnberg (ots)

Die Polizei nahm Donnerstagnacht (19.08.2021) im Gewerbepark Nürnberg-Feucht vier Männer im Alter zwischen 30 und 46 Jahren fest. Sie stehen im Verdacht ein Fahrrad gestohlen zu haben.

Einem Zeugen war gegen 21:30 Uhr Am Tower aufgefallen, wie sich mehrere Männer an einem versperrten Fahrrad vor einem Mehrparteienhaus zu schaffen machten und verständigte den Eigentümer des Fahrrads. Dieser rief die Polizei. Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd konnte die vier Männer vor Ort antreffen. Das Fahrrad war in einer Wohnung bereits in Einzelteile zerlegt und in Folie verpackt worden. Die Beamten nahmen die Tatverdächtigen fest und stellten die Fahrradteile sicher. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die Spurensicherung.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth werden die vier Tatverdächtigen, die in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügen, einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Nürnberg zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Robert Sandmann / tb

