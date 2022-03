Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad

Hildesheim (ots)

Sarstedt (pie). Am Samstag, den 12.03.2022, kontrollierte eine Streifenbesatzung des Polizeikommissariats Sarstedt gegen 03:00 Uhr einen Fahrradfahrer in der Voss-Straße in 31157 Sarstedt. Im Rahmen der Kontrolle fiel den Beamten die deutliche Alkoholisierung des 41-jährigen Sarstedters auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,75 Promille. Daher wurde dem 41-Jährigen in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

