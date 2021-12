Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Unfallflucht durch Lkw

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagmorgen zwischen 06:00 Uhr und 10:00 Uhr kam es in Rutesheim zu einer Verkehrsunfallflucht an der Einfahrt zum Park&Ride Parkplatz bei der Kraxelalm. Mutmaßlich beim Einfahren auf den Parkplatz touchierte ein Lkw die dortige Durchfahrtshöhenbegrenzung in etwa 2,5 Meter Höhe und beschädigt diese. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Rutesheim bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Lkw geben können, sich unter Tel.: 07152 99910-0 zu melden.

