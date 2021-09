Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - geparkter VW bei Unfall beschädigt

Verursacher flüchtet

Uedem (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es im Zeitraum von Mittwoch (22.09.2021), 18:00 Uhr bis Donnerstag (23.09.2021), 11:15 Uhr an der Stefan-von-Hertefeld-Straße.

Die Halterin eines VWs hatte ihren Wagen am Mittwoch auf Höhe der Hausnummer 14 am Fahrbahnrand abgestellt und bei ihrer Rückkehr einen Unfallschaden linksseitig an der hinteren Stoßstange ihres Wagens entdeckt. Der Schadensverursacher hatte sich bereits entfernt, ohne den Unfall zu melden.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Goch unter 02823 1080 entgegen. (cp)

