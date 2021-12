Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Freitag suchte ein noch unbekannter Täter ein Wohnhaus in der Kellereigasse in Weil der Stadt heim. Der Einbrecher verschaffte sich, indem er das Schloss der Eingangstür manipulierte, Zugang ins Innere des Hauses. Er begab sich in das Obergeschoss und entwendete dort eine schwarze Damenjacke sowie zwei Paar neuwertige Sportschuhe im Gesamtwert von etwa 600 Euro. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07033 5277-0 mit dem Polizeiposten Weil der Stadt in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell