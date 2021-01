Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bargeld und Handy geraubt

Ludwigshafen (ots)

Ein 34-Jähriger wurde bereits am Freitag (15.01.2021) von zwei Männern zur Herausgabe seines Handys und Bargeld gezwungen. Der Mann war gegen 19 Uhr im Bereich des Berliner Platzes unterwegs, als er von zwei Männern abgepasst wurde. Einer der Täter zückte ein Messer und forderte Bargeld. Der 34-Jährige händigte sein Handy und Bargeld in Höhe von 10 Euro aus. Die Täter flüchteten anschließend mit der Beute. Beide Täter waren zwischen 1,80 m und 1,95 groß, waren dunkel gekleidet und von schlanker Statur. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

