Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim-Hofen: Feuerwehreinsatz

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Freitagmorgen, gegen 03.20 Uhr, rückte die Feuerwehr mit insgesamt acht Fahrzeugen und 42 Einsatzkräften in die Rainwaldstraße in Hofen zu einem vermeintlichen Gebäudebrand aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass es in einem Dreiparteienhaus zu einem kleineren Brand in einer der Wohnungen gekommen war. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten in der betreffenden Wohnung einen 33 Jahre alten Mann feststellen, der vermutlich alkoholisiert war, und selbst versuchte brennende Zeitungen und Kleidungsstücke zu löschen. Der Mann, der die Wehrleute beleidigte, wurde aus der Wohnung herausgebracht. Eine weitere Person, die eine der anderen Wohnungen bewohnt, musste ihre Räume zunächst ebenfalls verlassen. Da der 33-Jährige, der polizeibekannt ist, beim Eintreffen der ebenfalls alarmierten Polizei versuchte die Flucht zu ergreifen, wurde er vorläufig festgenommen. Sein Verhalten deutete darauf hin, dass sich der Bewohner in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Aufgrund dessen wurde er in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Das Gebäude blieb unversehrt und ist weiterhin bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell