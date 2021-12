POL-MR: Bildung in der digitalen Welt - Der Medienwegweiser Eine Broschüre über Informations-, Unterstützung- und Schulungsmöglichkeiten zum Thema Medienbildung

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Bildung in der digitalen Welt - Der Medienwegweiser Eine Broschüre über Informations-, Unterstützung- und Schulungsmöglichkeiten zum Thema Medienbildung

Marburg-Biedenkopf (ots)

Gemeinsame Presseinformation des Kreiselternbeirats des Landkreises Marburg-Biedenkopf, des Stadtelternbeirats der Universitätsstadt Marburg und der regionalen Geschäftsstelle des Netzwerks gegen Gewalt im Polizeipräsidium Mittelhessen.

Mediennutzung - Eine Herausforderung im Alltag - Fragen über Fragen - Der Medienwegweiser möchte beim Finden von Antworten unterstützen

Welche Auswirkungen haben Medien auf mein Kind? Schaden Medien der Entwicklung meines Kindes? Muss ich mir als Erwachsener in der mobilen und multifunktionalen Medienwelt Sorgen um mein Kind machen? Medienkonsum - Wie lange darf mein Kind Medien nutzen? .............

Kommen Ihnen diese Fragen bekannt vor? Die Antworten darauf sind oft nicht leicht zu finden. Initiiert von der und gemeinsam mit der regionalen Geschäftsstelle des Netzwerkes gegen Gewalt im Polizeipräsidium Mittelhessen haben daher der Kreiselternbeirat Marburg-Biedenkopf und der Stadtelternbeirat Marburg eine Broschüre entwickelt.

"Unser Ziel war es, Angebote und Schulungsmöglichkeiten mit entsprechenden Kontaktdaten in der Region Marburg-Biedenkopf zusammenzutragen. Die gesammelten Informationen geben wir mit dem gemeinsam konzipierten Medienwegweiser "Bildung in der digitalen Welt" an alle mit Medienbildung befassten Personengruppen wie Eltern bzw. Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte und Fachkräfte weiter" freut sich Dirk Zettner, Leiter der regionalen Geschäftsstelle des Netzwerks gegen Gewalt im Polizeipräsidium Mittelhessen.

Der Medienwegweiser für die Region des Landkreises Marburg-Biedenkopf und die Universitätsstadt Marburg gibt Informationen über

- regionale und hessenweite Akteure, - bestehende Netzwerke, - unterstützende Strukturen und - weiterführende Links zu Onlineangeboten

die im Themenbereich Medien tätig sind und Informations-, Unterstützung- und Schulungsmöglichkeiten anbieten.

Neben einer kurzen Beschreibung des Angebots sowie den Kontaktdaten der Akteure ist in dem Abschnitt "Regionale Anbieter" über die dort hinterlegten Symbole kenntlich gemacht, ob die Akteure im Bereich Prävention, Intervention oder beiden Feldern tätig sind.

Der Medienwegweiser ist eine Weiterentwicklung des 2016 erstmalig publizierten Flyers "Bildung in der digitalen Welt" und wurde durch

- den Kreiselternbeirat des Landkreises Marburg-Biedenkopf, - den Stadtelternbeirat der Universitätsstadt Marburg und - das Netzwerk gegen Gewalt, regionale Geschäftsstelle im Polizeipräsidium Mittelhessen in enger Zusammenarbeit mit - den Mediennetzwerken medisa und *klick*, - dem Kreispräventionsrat des Landkreises Marburg-Biedenkopf sowie - "Einsicht-Marburg gegen Gewalt" der Universitätsstadt Marburg erstellt.

Das Konzept des in der Region Marburg-Biedenkopf entwickelten Medienwegweisers kommt bereits vor seiner Veröffentlichung gut an. "Die Beteiligten haben es geschafft, die Broschüre so zu konzipieren, dass sie in anderen Regionen unkompliziert adaptiert werden kann, sofern dies gewünscht ist" führt Peter Kristen Kempf, Geschäftsführer der zentralen Geschäftsstelle des Netzwerkes gegen Gewalt aus. "Daher fiel uns die Entscheidung leicht, die Veröffentlichung als regionales Pilotprojekt zu unterstützen." Auch optisch ist die Broschüre ein echter Hingucker. Jan Rathje, Medienpädagoge und Dipl. Designer, hat nicht nur bei der Erstellung des Layouts wertvolle Tipps gegeben, sondern hat auch einige Illustrationen beigesteuert.

Der Medienwegweiser ist unter dem Abschnitt "Informationen" auf der Internetpräsenz des Netzwerks gegen Gewalt "www.netzwerk-gegen-gewalt.hessen.de" zu finden.

Der Presseinformation ist unter www.polizepresse.de ein Bild und ein QR-Code beigefügt. Der QR-Code führt direkt zum Medienwegweiser

Für Rückfragen zu dieser Information steht Dirk Zettner von der Geschäftsstelle des Netzwerks gegen Gewalt im Polizeipräsidium Mittelhessen unter Tel.06421 406 160 zur Verfügung. Er ist erreichbar.

