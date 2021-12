Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Zeugenweis haben Polizeibeamte am Donnerstag gegen 20:00 Uhr in einer Tiefgarage in der Wilhelmstraße in Böblingen vier Heranwachsende und sechs Jugendliche kontrolliert. Bereits beim Betreten der Tiefgarage kam den Einsatzkräften Marihuanageruch entgegen. Bei zwei Personen fanden die Beamten jeweils eine kleine Menge Marihuana und ein weiteres Tütchen mit Marihuana fand sich im Kasten eines Feuerwehrschlauches. Alle Personen wurden im Anschluss zum Polizeirevier Böblingen verbracht, wo ein 17-Jähriger noch versuchte, ein Marihuana-Tütchen im WC zu entsorgen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden alle Personen auf freien Fuß gesetzt, die Jugendlichen wurden an ihre Eltern übergeben. Ein Jugendlicher und zwei Heranwachsende müssen nun mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell